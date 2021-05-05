Хроника коронавируса на 5 мая: с начала пандемии заболели 155 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на среду, 5 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 154,9 млн человек. За минувший день выявили 775 819 новых инфицированных, умерли еще 13 648. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 133 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 382 тыс., Бразилии – 69 тыс. и США – 42 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 мая:

  • Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США готовится на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей 12-15 лет. Сейчас разрешение выдано для людей старше 16 лет.

  • В Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.

  • Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса со второй половины июня 2021 года.

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