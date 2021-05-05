Хроника коронавируса на 5 мая: с начала пандемии заболели 155 млн человек

По состоянию на среду, 5 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 154,9 млн человек. За минувший день выявили 775 819 новых инфицированных, умерли еще 13 648. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 133 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 382 тыс., Бразилии – 69 тыс. и США – 42 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 088 410 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 44 916 человек, в то же время 1 689 630 ее побороли.

Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черновицкая области могут в ближайшие дни выйти из "красной" зоны карантина , сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. С 5 мая Житомирская область перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону.

Гражданам Израиля из-за пандемии коронавируса запретили посещать семь стран: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США готовится на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей 12-15 лет. Сейчас разрешение выдано для людей старше 16 лет.