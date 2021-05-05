Зеленский установил дедлайн прививания большинства украинцев против COVID-19
Украине крайне необходимо ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса. Сейчас главная цель – это обеспечение прививкой большинства граждан до 24 августа.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ОП. Кроме того, глава государства выдвинул требование к правительству по поводу усиления коммуникации с областями в вопросах с заболеваемостью.
"Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", – убежден Зеленский.
В то же время другие участники совещания отметили, что общая эпидемиологическая ситуация в Украине уже улучшилась. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая тенденция наблюдается уже на протяжении шести недель.
Глава правительства подчеркнул, что для больных COVID-19 в больницах страны выделено 77 тыс. коек, обеспечены подачей кислорода – 68 264, заняты – 33 292.
Кроме того, Шмыгаль озвучил статистику по вакцинированным украинцам: сейчас прививки получили более 759 тыс. человек. Мощности позволяют иммунизировать по 80-100 тыс. граждан в сутки.
Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов доложил относительно ожидаемых сроков поставки вакцин в мае. По его подсчетам, система здравоохранения Украины позволяет прививать даже по 400-500 тыс. человек в сутки при наличии достаточного количества вакцин. Глава министерства заверил, что темпы вакцинации планируется наращивать. Уже сейчас в государстве работают 11 тыс. кабинетов для этой процедуры.
Еще один важный этап, по словам Степанова и вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, – подготовка к внедрению в Украине "паспортов вакцинации и иммунизации" в соответствии с европейскими стандартами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 4 мая прививку от коронавируса сделали 3425 лицам. Ни одного гражданина не вакцинировали во Львовской и Хмельницкой областях.
Между тем генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что украинцы начинают менять отношение к вакцинации против коронавируса в лучшую сторону.
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