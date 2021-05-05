Минздрав прекратил вакцинацию остатками доз: данные публичных украинцев из очереди уничтожили

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о том, что персональные данные публичных лиц, которые они предоставляли для записи на вакцинации против коронавируса, были уничтожены.

Такое решение связано с Законом Украины № 2297-VI "О защите персональных данных", проинформировал Минздрав в Facebook. Информацию, полученную от публичных деятелей, уничтожили департаменты здравоохранения регионов Украины и Киева.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что публичные лица, которым уже сделали первый укол, обязательно получат и вторую прививку. Он отметил, что повторно проходить процедуру регистрации для вакцинации не требуется.

Напомним, определенные категории украинцев имели возможность получить прививку против COVID-19 вне очереди при наличии остаточных доз. Это было сделано для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся препараты.

Однако уже 16 апреля в Минздраве такую возможность убрали, глава министерства Максим Степанов пояснил, что такое решение было принято из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину.

С тех пор право на остаточные дозы имеют только лица, которых должны вакцинировать на первом и втором этапах кампании иммунизации населения. Сейчас же в Украине прививки получают приоритетные группы из первого, второго и частично третьего этапов:

медики и работники учреждений здравоохранения;

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

участники Операции Объединенных сил на Донбассе;

социальные работники, священнослужители;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

педагоги, привлеченные к проведению ВНО;

сотрудники патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники;

люди в возрасте от 65 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса. Сейчас главная цель – это обеспечение прививкой большинства граждан до 24 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 4 мая, прививки от коронавируса сделали 3425 человек. Однако никого не вакцинировали во Львовской и Хмельницкой областях.