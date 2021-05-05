Первая страна мира разрешила вакцинировать детей препаратом Pfizer

Канада стала первой страной в мире, которая разрешила применение вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech для лиц от 12 до 15 лет. Производители также отмечали, что препарат хорошо работает для этой возрастной группы.

Министерство здравоохранения приняло такое решение на основании данных третьей фазы клинических испытаний на лицах этого возраста, передает BBC. Ранее в Канаде разрешили использовать эту вакцину для людей старше 16 лет.

"Департамент установил, что эта вакцина безопасна и эффективна при использовании в этой более молодой возрастной группе", – сказал советник министерства

С начала пандемии в Канаде зарегистрировали более 1,2 млн случаев COVID-19. Из них примерно 20% заболевших были людьми младше 19 лет.

Вакцина от коронавируса американо-германской разработки Pfizer/BioNTech первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года. Там отметили, что она соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности.

Напомним, производитель вакцины Pfizer назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса. Он отметил, что препарат Pfizer-BioNTech приводит два типа иммунной реакции, поэтому "двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами".

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование показало, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.