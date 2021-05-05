В Одессе от COVID-19 выздоровела 101-летняя ветеран Второй мировой

В Одессе преодолела коронавирус 101-летняя ветеран Второй мировой войны Евгения Авраменко.

Как пишет "Суспільне", даже несмотря на то, что болезнь протекала в тяжелой форме, женщина все же смогла выздороветь и сейчас уже чувствует себя значительно лучше. Ухаживала за пенсионеркой все время ее внучка Елена Оробей.

Показательно, что Авраменко по специальности – врач. Во время Второй мировой она работала непосредственно на фронте, там получила инвалидность 1-й группы. Опасным коронавирусом женщина заразилась еще в начале марта. Состояние больной ухудшился настолько, что показатели ее сатурации упали до 83% и она начала терять сознание и задыхаться.

"Я не знаю, как заболела. Начала чихать, а потом поднялась температура. Я падала. Помню, вот стояла, а потом раз и упала, ногу сломала", – рассказала женщина.

Сейчас пенсионерка говорит, что чувствует себя значительно лучше, чем два месяца назад, и уже даже понемногу начинает ходить. Кроме того, она ограничила все свои контакты только до родственников.

Внучка ветерана рассказала, что болезнь настолько поразила ее бабушку, что она перестала двигаться, не могла самостоятельно глотать пищу и пить воду. К тому же, пенсионерку не госпитализировали в больницу из-за нехватки мест там. Поэтому Оробей пришлось самостоятельно делать капельницы родному человеку в домашних условиях. Кроме того, чтобы улучшить состояние больной, ее подключили к кислородному аппарату.

"Врачи мне сказали, что ей надо ставить капельницы. Эти три недели были тяжелыми для меня. Потому что бабушка очень тяжело себя чувствовала. У нее уже начались отеки конечностей, которые образуются, когда человек умирает. Она бредила. Начала вырывать внутривенные. Врачи мне посоветовали поставить зонд, чтобы было какое-то питание", – вспоминает Оробей.

По ее словам, ежедневно на необходимые лекарства семья тратила по 2-3 тысячи гривен. Это и антибиотики, и лекарства для поддержания сердечной деятельности.

"Бабушка сейчас сидит живая, здоровая и говорливая. И это, я считаю, очень обнадеживающе для всех, кто лечится от COVID-19 и любых других инфекционных заболеваний. Потому что все же это можно сделать, но главное иметь поддержку", – подытожила внучка ветерана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Эгейском регионе Турции 98-летняя женщина по имени Бехие Тюрклер смогла выжить после COVID-19, несмотря на несколько хронических заболеваний.

А самая старая европейка Люсиль Рендон, известная как сестра Андре, живущая в Тулоне (Франция), вылечилась от коронавирусной болезни за несколько недель до своего 117-летия, который она отмечала 11 февраля.