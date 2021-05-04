Страны G20 поддержат введение паспортов вакцинации – Bloomberg

Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления. Согласно документу, это поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность "сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор", который стал одним из наиболее пострадавших в результате пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что российской вакцины от коронавируса "Спутник" в Украине не будет.