Степанов о российской вакцине: "Спутника" в Украине не будет

Министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что российской вакцины от коронавируса "Спутник" в Украине не будет.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что его позиция принципиальная и неизменная. Степанов рассказал, что Россия – главный автор фейков о вакцинации.

По его словам, в обновленном отчете Европейской службы внешних связей говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. Так, с начала 2021 года к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений.

"Это исследование лишь подтверждает то, о чем я говорю уже несколько месяцев: нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca – связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", – заявил Степанов.

Министр добавил, что через навязывание ложной информации о других вакцинах Россия пытается протолкнуть всему миру собственный "Спутник".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Вакцина должна быть сертифицирована в ЕС, при этом прививка должна быть сделана минимум за 2 недели до прибытия в ЕС.