В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 7,7 тысяч человек

По состоянию на утро среды, 5 мая, в Украине официально подтверждены 2 090 986 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2576 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 45 077 человек (+161 за сутки), а 1 697 358 пациентов (+7728 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Проведено тестирований за сутки – 29 154 (в частности методом ПЦР – 19 206, методом ИФА – 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5877).

г. Киев – 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область – 31 случай / 61 прививки;

Волынская область – 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область – 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область – 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская область – 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область – 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;

Луганская область – 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область – 106 случаев / 23 прививки;

Ривненская область – 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область – 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область – 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область – 24 случая / 130 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.