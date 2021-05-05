В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 7,7 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
6,4 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 5 мая, в Украине официально подтверждены 2 090 986 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2576 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 45 077 человек (+161 за сутки), а 1 697 358 пациентов (+7728 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Проведено тестирований за сутки – 29 154 (в частности методом ПЦР – 19 206, методом ИФА – 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5877).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 143 случая / 57 прививок;

  • Винницкая область – 31 случай / 61 прививки;

  • Волынская область – 102 случая / 41 прививки;

  • Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;

  • Донецкая область – 287 случаев / 182 прививки;

  • Житомирская область – 16 случаев / 61 прививки;

  • Закарпатская область – 13 случаев / 76 прививок;

  • Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 13 случаев / 62 прививки;

  • Киевская область – 73 случая / 355 прививок;

  • Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;

  • Луганская область – 58 случаев / 154 прививки;

  • Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;

  • Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;

  • Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;

  • Полтавская область – 106 случаев / 23 прививки;

  • Ривненская область – 68 случаев / 120 прививок;

  • Сумская область – 52 случая / 25 прививок;

  • Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;

  • Харьковская область – 405 случаев / 384 прививки;

  • Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;

  • Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;

  • Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;

  • Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;

  • Черниговская область – 24 случая / 130 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.

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