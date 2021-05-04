В Николаеве из-за осложнений COVID-19 умерла роженица

В Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.

Девушке было 26 лет и это была ее вторая беременность. Об этом Свідок.info сообщила начальница городского управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Осложнения состояния роженицы произошло также из-за сопутствующего сахарного диабета. Состояние пациентки было слишком тяжелым, чтобы ей помочь. Ребенка спасти удалось. Отмечается, что сама девушка была из Херсона и в Николаеве наблюдалась по договоренности.

"В городе Николаеве за последний месяц от последствий коронавируса умерли две роженицы. Детей одной (родилась двойня – ред.) удалось спасти, у другой – нет, потому что женщина имела небольшой срок беременности", – уточнил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине, несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43%.