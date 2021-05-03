В Украине занижена COVID-статистика, но все больше людей хотят делать прививки – соцопрос

В Украине, несмотря на заниженную статистику по заболеваемости коронавирусом, все больше людей хотят вакцинироваться – в апреле количество увеличилось с 33% до 43% по сравнению с мартом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Так, в апреле 2021 года 52% украинцев не были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев.

Отмечается, что КМИС провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди двух тысяч респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"На 16 апреля по официальной статистике переболели ковидом 1 974 056, то есть примерно 2 млн. Человек. По данным опроса переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения переболело 4,4 млн человек", – отметил генеральный директор КМИС Володимир Паниотто.

Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Он считает, что это не может быть связано с неискренностью респондентов.

"У них нет мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было. Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях ковида и эти данные не попадают к централизованной системе?", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец сказала, что осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.