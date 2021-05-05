Александрин: Украина стала 'ядерной бомбой' мирового масштаба по новым штаммам вирусов

Из-за низких темпов вакцинации от коронавируса Украина попадает в зону риска. В стране возможны новые пики заболеваемости COVID-19 с большим количеством тяжелых случаев и с большей летальностью.

В условиях, когда в Украине не удается организовать четкое соблюдение карантинных ограничений, любое их ослабление будет приводить только к новым вспышкам заболевания.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь.

Идет некоторая подмена понятий, когда говорят, что у нас якобы заканчивается третья волна. Ни о каких волнах мы говорить не можем, потому что у нас до сих пор продолжается первая волна COVID-19, но мы отмечали уже три пика. И третий пик вроде бы снижается.

Но я бы не был таким оптимистичным. Мы видим, что ряд регионов Украины переводят в "желтые" или "зеленые" зоны. И почему-то при росте заболеваемости в Киеве некоторые чиновники анонсируют переход столицы в "желтую" зону.

Я бы не спешил с этим, потому что Украина доказала, что мы не можем придерживаться карантинных мероприятий. Любые послабления будут приводить к резкому росту заболеваемости.

Прежде всего я стал бы более требовательным не к населению, а к тем государственным институциям, которые должны контролировать поведение людей в общественных местах. Например, Национальная полиция, которая должна регулировать правильность надевания масок или соблюдение физической дистанции.

Мы видим, что общественный транспорт даже во время локдаунов не отвечал требованиям инфекционной безопасности, как это было прописано на бумаге – что заполняемость сидячих мест не более чем на 50%. Параллельно организовывались различные "серые" перевозчики, которые массово нарушали карантинный режим.

У нас есть только две надежды – вакцинопрофилактика и ужесточение правил

В первую очередь для чиновников, для первых лиц государства. Сегодня они своим поведением показывают нецелесообразность введения карантинов. Когда люди смотрят и говорят: "почему им можно, а нам нельзя" – мы будем иметь хаос.

Украина совершенно точно попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 и, соответственно, смертности, потому что охват вакцинопрофилактики у нас катастрофически низкий.

При такой динамике вакцинации, как у нас в стране, мы достигнем результата – охвата 70% – только через 7-10 лет.

Украина является мировым лидером по формированию резистентности или устойчивости к антибиотикам или к другим вирусным инфекциям

Это уже факт. Мы это неоднократно доказали на примере туберкулеза, ВИЧ-инфекции, внутрибольничных патогенов, которых у нас циркулирует огромное количество. Украина является "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых устойчивых штаммов.

Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Индии, спровоцировала значительное повышение заболеваемости, смертности и тяжелого течения COVID-19. На сегодняшний день можем говорить, что только вакцинацией мы не сможем минимизировать новые случаи.

Но я думаю, нужно морально привыкать к тому, что вакцины от коронавируса будут создаваться ежегодно, что мы будем прививаться, как минимум, раз в год, что это станет нашим обыденным мероприятием.