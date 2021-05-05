Данилов: в Украине создали прототипы вакцин против COVID-19

В Украине ученые разработали прототипы вакцин против коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем блоге на "Украинской правде".

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин", – отметил он.

По его словам, для завершения доклинических испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3.

Поясним, что в лаборатории класса BSL-3 работают с соблюдением высочайших мер предосторожности, поскольку они работают с реагентами, которые могут заражать по воздуху.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что Украина должна разработать собственную вакцину против коронавируса. Тогда наша страна не будет стоять в очереди за препаратами, которая сейчас существует с учетом дефицита вакцин в мире.