Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей – исследование

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей: отказ от рутины сделал депрессию более управляемой для некоторых пациентов.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Университетом Эксетера и Королевским колледжем Лондона (Великобритания), передает Daily Mail.

Исследователи пояснили, что для некоторых людей депрессия была вызвана или усугублена беспокойством. Научная работа показала, что одиночество стало ключевым фактором, связанным с ухудшением симптомов депрессии и тревоги.

Ученые опросили более 74 тысяч человек и обнаружили, что, несмотря на первоначальное снижение уровня счастья до карантина в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021 года уровень тревожности снизился среди людей с существующими психическими расстройствами и без них.

"Депрессия может заставить нас чувствовать себя одинокими. Когда люди вокруг нас выходят и веселятся, это может усугубить ситуацию. В условиях изоляции мы все были в одном положении. Можно сказать, что была ясная, идентифицируемая причина, по которой мы могли чувствовать себя подавленными. Это может принести облегчение тем, кто борется с этим в нормальные времена", – добавила психолог Елена Турони.

Также исследование Манчестерского университета, посвященное количеству людей, впервые обращающихся за психиатрической помощью, показало, что во время первой изоляции показатели депрессии снизились на 43%, а тревожности – на 48% по сравнению с аналогичными периодами предыдущего периода за десять лет.

"Но для некоторых людей отсутствие контакта означает, что они не чувствуют стресса и не подвергаются воздействию тех аспектов повседневной жизни, которые остальные из нас считают само собой разумеющимися, но которые влияют на их ситуацию. В состоянии депрессии любой контакт с людьми для некоторых может вызвать стресс. Но в условиях изоляции вы можете отфильтровать все это. Так что с симптомами легче справиться", – рассказала психиатр-консультант Наташа Биджлани.

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