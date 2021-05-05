Производитель вакцины Pfizer назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech надежно защищает от всех известных штаммов COVID-19.

Как заявил в интервью телеканалу СВС директор BioNTech Угур Сахин, пока нет свидетельств, что их вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов коронавируса.

Он отметил, что BioNTech "анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы".

"Имеющиеся до сих пор данные очень ободряющие относительно всех штаммов", – рассказал Сахин.

По его словам, вакцина Pfizer-BioNTech приводит два типа иммунной реакции, поэтому "двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами".

"Впрочем, мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы удостовериться в этом", – добавил директор компании.

Напомним, вакцина Pfizer-BioNTech изготавливается по новейшей технологии mRNA, которая позволяет быстро "научить" организм вырабатывать антитела для борьбы с вирусом.

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