В Украине еще одна область выйдет из "красной" зоны карантина

С 5 мая Житомирская область перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону, которая действует в период пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая. Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить там ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", – пояснил чиновник.

Напомним, с 22 апреля из "красной" в "желтую" зону переместилась Черновицкая область. Позже ослабление было введено на Одесщине – она также превратилась из "красной" в "желтую" 25 апреля.

Во Львове "желтая" зона начала действовать с 26 апреля, впрочем власть таки сохранила там ряд запретов.

Что касается столицы Украины Киева, то там строгий локдаун закончился 1 мая – город сразу перешел на "желтый" уровень. Среди прочего, была восстановлена работа общественного транспорта для всех граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 4 мая, заполненность койко-мест в больницах Украины для больных коронавирусом составила 41,6%. В Житомирской области этот показатель – на уровне 34,9%.