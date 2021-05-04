В четырех областях Украины занято более 50% коек для больных COVID-19: статистика в регионах

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на вторник, 4 мая, заполненность койко-мест в больницах четырех областей Украины для больных коронавирусом составила более 50%.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Так, в Харьковской области занято 54,8% мест для пациентов указанной категории, в Донецкой – 52,4%, в Одесской – 52,1%, в Днепропетровской – 50,6%.

Всего в лечебных учреждениях Украины заполненность коечного фонда инфицированными коронавирусом составляет 41,6%. В десятку областей-лидеров также попали Сумщина – 49,4%, Хмельниччина – 49,3%, Ривнещина – 49,2%, Луганщна – 47,4%, Кировоградщина – 45,8% и Запорожье – 45,4%.

В Украине занято 41,6% койко-мест для больных коронавирусом
В четырех областях Украины занято более 50% коек для больных COVID-19
В пяти областях Украины занято более 40% мест для больных COVID-19
Карта заполненности койко-мест для больных коронавирусом в Украине

Что касается заполненности коек с подведенным кислородом, то в целом по стране их занято 41,9%. Среди лидеров – так же Сумщина (54,9%), Харьковщина (54,7%), Одесщина (52,3%) и Днепропетровщина (50,3%).

Заполненность коек с кислородом в Украине

Показательно, что наибольшая заполненность койко-мест фиксируется во всех регионах именно в реанимационных отделениях – в целом этот показатель составляет 55,8%. Наихудшая ситуация сложилась в Харьковской (81,3%), Запорожской (80,3%), Днепропетровской (75,8%), Сумской (68,6%) и Кировоградской (67,5%) областях.

Заполненность коек больными коронавирусом в реанимациях Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 мая в Украине больными коронавирусом было занято 40,9% коек. Наихудшая ситуация наблюдалась в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

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