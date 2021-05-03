В Украине занято менее половины коек для больных COVID-19: статистика по областям

По состоянию на утро, 3 мая, в Украине занято 40,9% коек для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдается в Харьковской области – 54,2%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. Следующими в статистике оказались Донецкая – 51,3%, Одесская – 50,9%, Хмельницкая – 49,3% области.

В Сумской области заполненность коек для больных COVID-19 составляет 49,2%, Днепропетровской – 49,1%, Ривненской – 47,6%. Самые низкие показатели – в Закарпатской – 17,2%, Ивано-Франковской – 21,8% и Черновицкой областях – 29,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец сказала, что осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.