Назван еще один возможный признак коронавируса. Фото

У человека, который заразился коронавирусом, могут появляться линии и бороздки на ногтях.

Такой возможный новый признак COVID-19 в организме человека выделил британский профессор Тим Спектор, сообщает издание Metro (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На отросших ногтевых пластинах видна белая полоса, но поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием", – пояснил Спектор.

Профессор отметил, что подобные линии и борозды проявляются не у всех, кто переболел коронавирусом. Этот признак также может свидетельствовать и о других заболеваниях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.