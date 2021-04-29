Хроника коронавируса на 29 апреля: заразились более 150 млн с начала пандемии
По состоянию на четверг, 29 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 150 млн человек. За минувший день выявили 885 604 новых инфицированных, умерли еще 15 284. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.
При этом выздоровели 128,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 379 тыс., Бразилии – 77 тыс. и США – 56 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии подтверждено 2 047 838 заражений, из них 43 391 человек умер от последствий болезни, однако 1 616 891 вылечился.
В Украине на майские праздники и Пасху не усилят карантин, однако усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac. Министр назвал количество доз каждого препарата.
Коллективный иммунитет в странах ЕС должен выработаться летом 2021 года, считает глава Biontech Угур Шахин.
В правительстве Польши сообщили, что планируют поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в мае-июне.
В Чернигове ослабят карантин. Ограничения будут отменены в два этапа. 29 апреля откроются торговые точки под открытым небом; заработают летние площадки кафе и ресторанов; клиенты смогут садиться вместе по четыре человека, не считая детей до 18 лет; заработают спортивные центры для детей; доступ к спортивным залам получат спортсмены, готовящиеся к официальным соревнованиям. С 5 мая: дети смогут посещать детсады, а ученики 1-4 классов вернутся на уроки в школы; разрешат массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе без зрителей; управление транспорта подготовит предложения по возобновлению работы общественного транспорта.