Хроника коронавируса на 29 апреля: заразились более 150 млн с начала пандемии

По состоянию на четверг, 29 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 150 млн человек. За минувший день выявили 885 604 новых инфицированных, умерли еще 15 284. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 128,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 379 тыс., Бразилии – 77 тыс. и США – 56 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии подтверждено 2 047 838 заражений, из них 43 391 человек умер от последствий болезни, однако 1 616 891 вылечился.

В Украине на майские праздники и Пасху не усилят карантин, однако усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac. Министр назвал количество доз каждого препарата.