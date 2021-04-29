Коронавирусом в Украине заболели более 11 тысяч за сутки
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По состоянию на утро четверга, 29 апреля, в Украине официально подтверждены 2 059 465случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 627 – обнаружены за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам напомнили, как вести себя в случае диагностирования COVID-19. Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса в Украине и мире полностью не отступила.
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