В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 70,5 тысяч человек
За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине от COVID-19 было привито 70 469 человек. Всего вакцинацию прошли 629 184 человека.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, 1 одну дозу вакцины получили 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах в сутки:
Киев – 7736 прививок;
Винницкая область – 4015 прививок;
Волынская область – 1467 прививок;
Днепропетровская область – 5791 прививка;
Донецкая область – 1721 прививка;
Житомирская область – 2273 прививки;
Закарпатская – 1080 прививок;
Запорожская область – 1049 прививок;
Ивано-Франковская область – 916 прививок;
Киевская область – 5685 прививок;
Кировоградская область – 1466 прививок;
Луганская область – 539 прививок;
Львовская область – 3889 прививок;
Николаевская область – 2281 прививка;
Одесская область – 2683 прививки;
Полтавская область – 5640 прививок;
Ривненская область – 1713 прививки;
Сумская область – 2435 прививок;
Тернопольская область – 1755 прививок;
Харьковская область – 6234 прививки;
Херсонская область – 2930 прививок;
Хмельницкая область – 1128 прививок;
Черкасская область – 3141 прививка;
Черновицкая область – 909 прививок;
Черниговская область – 1993 прививки.
Добавим, что прививки проводилось 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1693 пунктами прививки.
По состоянию на 28 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения позволило записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 организованным коллективам, которые имеют в своем штате более 50 человек.