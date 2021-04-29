В Украине за сутки от COVID-19 привили почти 70,5 тысяч человек

За прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине от COVID-19 было привито 70 469 человек. Всего вакцинацию прошли 629 184 человека.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, 1 одну дозу вакцины получили 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев – 7736 прививок;

Винницкая область – 4015 прививок;

Волынская область – 1467 прививок;

Днепропетровская область – 5791 прививка;

Донецкая область – 1721 прививка;

Житомирская область – 2273 прививки;

Закарпатская – 1080 прививок;

Запорожская область – 1049 прививок;

Ивано-Франковская область – 916 прививок;

Киевская область – 5685 прививок;

Кировоградская область – 1466 прививок;

Луганская область – 539 прививок;

Львовская область – 3889 прививок;

Николаевская область – 2281 прививка;

Одесская область – 2683 прививки;

Полтавская область – 5640 прививок;

Ривненская область – 1713 прививки;

Сумская область – 2435 прививок;

Тернопольская область – 1755 прививок;

Харьковская область – 6234 прививки;

Херсонская область – 2930 прививок;

Хмельницкая область – 1128 прививок;

Черкасская область – 3141 прививка;

Черновицкая область – 909 прививок;

Черниговская область – 1993 прививки.

Добавим, что прививки проводилось 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1693 пунктами прививки.

По состоянию на 28 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения позволило записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 организованным коллективам, которые имеют в своем штате более 50 человек.