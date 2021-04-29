В ВОЗ предупредили Европу о 'сильном шторме' из-за отмены карантина

Всемирная организация здравоохранения считает, что европейским странам не стоит слишком поспешно отменять карантинные меры.

Как заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, это может привести к "сильному шторму в любой из стран".

"Индийский сценарий может повториться где угодно", – цитирует его слова The Guardian.

Клюге пояснил, что на этой неделе многие европейские страны намерены смягчить карантин, несмотря на то, что количество новых случаев заражения только начало снижаться.

К тому же, он добавил, что первую дозу вакцины получили всего 16% жителей европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии зафиксирована рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом. За сутки в стране с населением в 1,25 млрд человек фиксировали 350 тысяч новых случаев.

Из-за этого некоторые европейские государства запретили въезд тем, кто прибывает из Индии.