В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса ускорилась

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а ускорилась.

Об этом 28 апреля сказала руководительница Панамериканской организации здравоохранения и директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Этьен, пишет The Guardian.

По ее словам, поэтому справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение, чтобы помочь изменить ситуацию.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией. В нескольких странах Южной Америки ситуация с пандемией в первые четыре месяца этого года была хуже, чем та, с которой мы столкнулись в 2020 году", – отметила Этьен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac. Министр назвал количество доз каждого препарата.