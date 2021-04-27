Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac

В мае Украина ожидает получения еще около миллиона доз вакцины против коронавируса от Pfizer. Первым источником станет программа COVAX – должны прибыть 473 тыс. доз препарата до 17-18 мая.

Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения Украины, в эфире телеканала "Наш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По прямому контракту с Pfizer Украина также должна получить в следующем месяце до полумиллиона доз вакцины. Они будут использованы согласно плану иммунизации для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Кроме того, Степанов рассказал, что уже в этом месяце наша страна получит новую партию китайской вакцины CoronaVac. Он сообщил, что следующие 500 тыс. доз должны прибыть до 30 апреля, эту информацию подтвердил посол Китая в Украине.

Напомним, что в Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. О том, как записаться на прививку, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мировом рейтинге вакцинации против коронавируса Украина занимает 81 место. Всего прививки получили уже 539 133 человека.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине полностью вакцинировали от коронавируса всего девять человек, что является одним из самых низких показателей в мире. Это ничтожно мало по сравнению даже с теми, кого относят к странам третьего мира.