В Украине начали вакцинацию против COVID-19 людей в возрасте 65+: как записаться

В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения, приоритет предоставляется людям наиболее преклонного возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания.

В частности, речь идет о людях, болеющим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезниями органов дыхания и почек.

Отмечается, что для того, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, людям в возрасте 65+ необходимо:

найти список пунктов прививок на сайте vaccination.covid19.gov.ua;

позвонить в удобный для вас пункт по указанному номеру телефона регистратуры;

записаться на конкретную дату и время вакцинации.

"Помогите своим родным и близким записаться на прививку. Расскажите им, почему важно вакцинироваться против COVID-19. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ защитить их от коронавирусной болезни", – призвали в Минздраве.

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