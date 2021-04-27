В Украине начали вакцинацию против COVID-19 людей в возрасте 65+: как записаться

Вадим Хлюдзинский
Вадим Хлюдзинский
Covid
1 минута
1,3 т.
В Украине начали вакцинацию против COVID-19 людей в возрасте 65+: как записаться

В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения, приоритет предоставляется людям наиболее преклонного возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания.

В частности, речь идет о людях, болеющим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезниями органов дыхания и почек.

Отмечается, что для того, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, людям в возрасте 65+ необходимо:

  • найти список пунктов прививок на сайте vaccination.covid19.gov.ua;

  • позвонить в удобный для вас пункт по указанному номеру телефона регистратуры;

  • записаться на конкретную дату и время вакцинации.

В Украине начали вакцинацию против COVID-19 людей в возрасте 65+: как записаться

"Помогите своим родным и близким записаться на прививку. Расскажите им, почему важно вакцинироваться против COVID-19. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ защитить их от коронавирусной болезни", – призвали в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство здравоохранения позволило записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 организованным коллективам, которые имеют в своем штате более 50 человек.

  • Ранее в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее. Его будут использовать для прививок приоритетным группам и людям в возрасте старше 65 лет.

disclaimer_icon
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.