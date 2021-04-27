В Украине начали вакцинацию против COVID-19 людей в возрасте 65+: как записаться
В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения, приоритет предоставляется людям наиболее преклонного возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания.
В частности, речь идет о людях, болеющим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезниями органов дыхания и почек.
Отмечается, что для того, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, людям в возрасте 65+ необходимо:
найти список пунктов прививок на сайте vaccination.covid19.gov.ua;
позвонить в удобный для вас пункт по указанному номеру телефона регистратуры;
записаться на конкретную дату и время вакцинации.
"Помогите своим родным и близким записаться на прививку. Расскажите им, почему важно вакцинироваться против COVID-19. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ защитить их от коронавирусной болезни", – призвали в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения позволило записаться в очередь на вакцинацию против COVID-19 организованным коллективам, которые имеют в своем штате более 50 человек.
Ранее в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio. Препарат изготовили по лицензии в Южной Корее. Его будут использовать для прививок приоритетным группам и людям в возрасте старше 65 лет.