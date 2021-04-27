В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 9 человек: данные в регионах

За прошедшие сутки в Украине 11 100 человек получили первую прививку против коронавируса, а всего с начала кампании уже 539 124 украинца.

В то же время полностью вакцинировались девять граждан (получили обе дозы). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленная информация содержится и на портале COTA от аппарата СНБО.

Согласно ей, 26 апреля в регионах страны сделали от сотни до более тысячи прививок. Меньше всего на Луганщине и Херсонщине – 108-110, а наибольше в Киеве и Днепропетровской области – 1079 и 1374 соответственно.

Данные по вакцинации в регионах за прошедшие сутки:

г. Киев – 1079 прививок;

Винницкая область – 346 прививок;

Волынская область – 332 прививки;

Днепропетровская область – 1374 прививки;

Донецкая область – 398 прививок;

Житомирская область – 342 прививки;

Закарпатская – 267 прививок;

Запорожская область – 660 прививок;

Ивано-Франковская область – 172 прививки;

Киевская область – 546 прививок;

Кировоградская область – 183 прививки;

Луганская область – 108 прививок;

Львовская область – 670 прививок;

Николаевская область – 479 прививок;

Одесская область – 679 прививок;

Полтавская область – 507 прививок;

Ривненская область – 190 прививок;

Сумская область – 335 прививок;

Тернопольская область – 383 прививки;

Харьковская область – 546 прививок;

Херсонская область – 110 прививок;

Хмельницкая область – 507 прививок;

Черкасская область – 443 прививки;

Черновицкая область – 241 прививки;

Черниговская область – 203 прививки.

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Прививки проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и в 295 пунктах. По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 граждан.

Данные по вакцинации в регионах Украины за месяц:

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией от него.