В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 9 человек: данные в регионах

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Прививка от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине 11 100 человек получили первую прививку против коронавируса, а всего с начала кампании уже 539 124 украинца.

В то же время полностью вакцинировались девять граждан (получили обе дозы). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновленная информация содержится и на портале COTA от аппарата СНБО.

Согласно ей, 26 апреля в регионах страны сделали от сотни до более тысячи прививок. Меньше всего на Луганщине и Херсонщине – 108-110, а наибольше в Киеве и Днепропетровской области – 1079 и 1374 соответственно.

Информация о новых случаях COVID-19 и вакцинации от него за сутки

Данные по вакцинации в регионах за прошедшие сутки:

  • г. Киев – 1079 прививок;

  • Винницкая область – 346 прививок;

  • Волынская область – 332 прививки;

  • Днепропетровская область – 1374 прививки;

  • Донецкая область – 398 прививок;

  • Житомирская область – 342 прививки;

  • Закарпатская – 267 прививок;

  • Запорожская область – 660 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 172 прививки;

  • Киевская область – 546 прививок;

  • Кировоградская область – 183 прививки;

  • Луганская область – 108 прививок;

  • Львовская область – 670 прививок;

  • Николаевская область – 479 прививок;

  • Одесская область – 679 прививок;

  • Полтавская область – 507 прививок;

  • Ривненская область – 190 прививок;

  • Сумская область – 335 прививок;

  • Тернопольская область – 383 прививки;

  • Харьковская область – 546 прививок;

  • Херсонская область – 110 прививок;

  • Хмельницкая область – 507 прививок;

  • Черкасская область – 443 прививки;

  • Черновицкая область – 241 прививки;

  • Черниговская область – 203 прививки.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

Прививки проводили 217 мобильных бригад по иммунизации и в 295 пунктах. По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 граждан.

Данные по вакцинации в регионах Украины за месяц:

В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 9 человек: данные в регионах
В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 9 человек: данные в регионах
В Украине от COVID-19 полностью вакцинировались 9 человек: данные в регионах

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией от него.

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