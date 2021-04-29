Минздрав разрешит выписывать пациентов, нуждающихся в кислороде: названы условия

София Закревская
София Закревская
Covid
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Минздрав разрешит выписывать пациентов, нуждающихся в кислороде: названы условия

В Министерстве здравоохранения Украины решили внести изменения в стандарты оказания помощи пациентам с коронавирусом. Так, больных смогут выписывать из стационара, если они еще нуждаются в кислородной поддержке.

Об этом в четверг, 29 апреля, во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пациент, который нуждается в кислородной поддержке, может быть выписан по его или законного представителя требованию в случае выполнения таких условий:

  • сатурация больше или равна 94% при дыхании пациента кислородом низкого потока 3-5 литров в минуту;

  • наличие в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечивает поток до 8 литров;

  • объяснение семейным врачом пациенту правил пользования концентратором.

Окончательное решение о выписке будет принимать врач на основании "уменьшения клинических признаков заболевания и стойкой тенденции к нормализации лабораторных показателей".

Даже если у пациента все еще положительные результаты ПЦР-тестирования, его могут выписать домой для продолжения лечения на самоизоляции с участием врача первичной медицинской помощи.

Напомним, ранее глава благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова рассказала о том, как в Украине пациентов с тяжелой формой коронавируса выписывают умирать дома.

Она писала о том, как в Хмельницком пациентку с COVID-19 хотели выписать из больницы и перевести на домашнее лечение, несмотря на низкую сатурацию. В результате женщина скончалась в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты с коронавирусом могут больше не испытывать потери обоняния или вкуса, симптоматика болезни значительно изменилась в сравнении с 2020 годом.

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