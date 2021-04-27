Известная волонтер рассказала, как украинцев с тяжелой формой коронавируса выписывают умирать дома. Документы
В Хмельницком пациентку с коронавирусом хотели выписать из больницы и перевести на домашнее лечение, несмотря на низкую сатурацию (уровень насыщения крови кислородом) – 86% при кислородной поддержке и 65% – без нее.
Дочь женщины, узнав о запланированной выписке, обратилось за помощью к волонтерам, чтобы они помогли ей найти кислородный концентратор. Об этом глава благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова сообщила на своей странице в Facebook.
Волонтер отметила, что с такой сатурацией переводить пациентку домой очень рискованно. Чтобы убедить дочь женщины забрать мать домой, в больнице ей сказали, что низкое насыщение крови кислородом якобы связано с паникой, а сатурация под кислородом является нормальной.
Позже семейный врач COVID-пациентки, которая лечилась в областном госпитале ветеранов войны с 31 марта, рассказала Литвиновой, что ситуация на самом деле якобы не настолько критичная, а цифры "пострашнее" написали, чтобы волонтер дала женщине концентратор.
"Потом долго и подробно объясняла дочке почему я ору и что может случиться, если дома отключится свет или сломается аппарат. И что решение в итоге принимать ей. Дочка решила не рисковать", – написала волонтер.
К сожалению, спасти женщину не удалось. Во вторник, 27 апреля, она умерла в медучреждении.
"И это тот случай, когда я рада, что это не произошло дома. Потому что дочка себе этого бы не простила", – отметила Литвинова.
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