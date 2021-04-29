В Украине сравнили 'индийский' и 'британский' штаммы COVID-19: назван более опасный

"Индийский" штамм коронавируса менее опасен, чем "британский" вариант.

Такое мнение высказали в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. Отмечается, что в случае с первым, его во всем мире обнаружили всего лишь у более 1,5 тысячи образцов, во втором случае – у 460 тысяч.

"По нашему мнению, значительно опаснее "индийца" является знакомый украинцам "британский" штамм (B.1.1.7). Согласно всемирной базой данных GISAID, его обнаружено методом секвенирования в более чем 460 тысячах образцов по всему миру, тогда как индийский штамм B.1.617 найдено пока в более полутора тысячах образцов", – пояснили ученые.

Исследователи отметили, что "британский" штамм вызвал третью волну заболевания в Европе и Украине. Также доказано, что он распространяется быстрее, вызывает более тяжелые проявления болезни, поражает больше молодых людей.

Индийский вариант впервые был обнаружен еще в конце 2020 года и сейчас он зафиксирован в более 20 странах, среди которых США, Великобритания, Австралия, Греции, Бельгия, Португалия. В Украине его пока официально не подтвердили.

При этом ученые признают, что у "индийца" около 25 мутаций, которые ранее обнаруживали отдельно у других штаммах, что позволяет ему быстрее проникать в ткани человека.

Тем не менее, во всемирных базах ученых этот штамм пока не отнесен к группе опасных. Он еще в процессе исследования.

Как писал OBOZREVATEL, распространение "индийского" штамма в азиатско-тихоокеанском регионе и европейских странах может свидетельствовать о том, что новый вариант приближается к Украине.