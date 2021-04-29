Индия побила собственный COVID-рекорд: более 379 тысяч заражений за сутки

За прошедшие сутки в Индии подтвердили еще более 379,4 тысячи случаев коронавируса, что стало рекордным для страны с начала пандемии.

Всего на субконтиненте зарегистрировали уже свыше 18,3 млн заражений, более миллиона из которых – с начала этой недели. Об этом пишет AP, а также свидетельствуют данные Worldometers.

Согласно им, COVID-19 за 28 апреля унес еще 3645 жизней, хотя эксперты считают, что эти цифры не соответствуют действительности. Официально от последствий коронавируса умерли 204 832 жителя Индии. Тогда как более 15 млн уже вылечились.

За последние семь дней в стране каждый день в среднем регистрировали почти 350 тысяч случаев заболевания. В то же время ежедневная смертность увеличилась почти втрое за последние три недели.

С января 122,5 млн (почти 9%) жителей Индии были вакцинированы против COVID-19, вторую дозу получили примерно 24,5 млн (1,78% населения).

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