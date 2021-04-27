В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об 'аде'. Фото

В Индии произошла вспышка коронавируса (COVID-19) из-за чего следующие две недели, по прогнозу медиков, "будут адом". Врачи сообщили, что ситуация критическая: пациенты умирают за пределами переполненных больниц, а рекордное количество новых случаев заражения продолжает расти.

Доктор Шааранг Сачдев из специализированной больницы Aakash Healthcare сказал, что страна на данный момент переживает самый тяжелый период пандемии, передает Daily Mail.

В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото

"Сейчас ситуация критическая. Эта пандемия – самая страшная, которую мы когда-либо видели до сих пор. Следующие две недели будут для нас адом", – сказал врач.

Сачдев рассказал о молодой девушке на аппарате искусственной вентиляции легких, которой нет места в больнице.

"Эта девушка должна быть в реанимации. Она здесь уже два дня, потому что в реанимации нет кроватей", – сообщил медик.

В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото

Отмечается, что в страна с населением почти 1,4 миллиарда человек испытывает хроническую нехватку мест в палатах интенсивной терапии. В больницах не хватает кислорода. Между тем, пытаясь решить проблему нехватки коек, индийские власти применяют вагоны поездов, которые были переделаны в изоляторы.

Также из-за высокой смертности похоронные службы страны перегружены. Тела погибших сжигают на улицах.

В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото
В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото
В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото
В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото
В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об "аде". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии из-за резкого увеличения новых смертей от коронавируса тела погибших сжигали прямо в парках.

Из-за критической ситуации в Индии Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией.

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Индия