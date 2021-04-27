В Индии критическая ситуация с COVID-19: врачи предупредили об 'аде'. Фото

В Индии произошла вспышка коронавируса (COVID-19) из-за чего следующие две недели, по прогнозу медиков, "будут адом". Врачи сообщили, что ситуация критическая: пациенты умирают за пределами переполненных больниц, а рекордное количество новых случаев заражения продолжает расти.

Доктор Шааранг Сачдев из специализированной больницы Aakash Healthcare сказал, что страна на данный момент переживает самый тяжелый период пандемии, передает Daily Mail.

"Сейчас ситуация критическая. Эта пандемия – самая страшная, которую мы когда-либо видели до сих пор. Следующие две недели будут для нас адом", – сказал врач.

Сачдев рассказал о молодой девушке на аппарате искусственной вентиляции легких, которой нет места в больнице.

"Эта девушка должна быть в реанимации. Она здесь уже два дня, потому что в реанимации нет кроватей", – сообщил медик.

Отмечается, что в страна с населением почти 1,4 миллиарда человек испытывает хроническую нехватку мест в палатах интенсивной терапии. В больницах не хватает кислорода. Между тем, пытаясь решить проблему нехватки коек, индийские власти применяют вагоны поездов, которые были переделаны в изоляторы.

Также из-за высокой смертности похоронные службы страны перегружены. Тела погибших сжигают на улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии из-за резкого увеличения новых смертей от коронавируса тела погибших сжигали прямо в парках.

Из-за критической ситуации в Индии Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией.