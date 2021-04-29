Pfizer пообещала до конца года выпустить экспериментальные таблетки от COVID-19

Экспериментальные таблетки от Pfizer для лечения коронавируса могут появиться к концу 2021 года.

Как сообщил CNBC генеральный директор компании Альберт Бурла, препарат может стать первым средством от COVID-19, поскольку сейчас не существует лекарств против этой инфекции.

Разработка Pfizer относится к классу лекарств, которые называют ингибиторами протеазы. Они подавляют фермент, который необходим вирусу для размножения в клетках человека. Ингибиторы протеазы используются для лечения других вирусных патогенов, например ВИЧ и гепатита С.

По словам Бурлы, компания тестирует два противовирусных препарата: один вводится внутривенно, другой – перорально. Варианту в таблетках уделено особое внимание, поскольку он дает несколько преимуществ, основное из которых – возможность лечиться дома.

В марте начаты ранние клинические исследования этого препарата. Если они пройдут успешно и Управление по продовольствию и медикаментам США одобрит лекарство, до конца года они будут доступны по всей территории Соединенных Штатов.

Однако, когда препарат начнут распространять в других странах, пока неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL: