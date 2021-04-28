В Украине занято менее половины коек для больных COVID-19: ситуация в регионах

По состоянию на утро, 28 апреля, в Украине занято 49,6% коек для больных коронавирусом.

Самый высокий показатель наблюдается в Хмельницкой области – 65,7%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Следующими в статистике оказались Харьковская – 61,3%, Одесская – 59,8%, Донецкая – 57,8%, Днепропетровская – 57,3%, Ривненская – 56%, Сумская – 54,6% и Черниговская области – 54,3%.

Самые низкие показатели заполненности коек для больных коронавирусом в Закарпатской – 24,4%, Ивано-Франковской – 28,5%, Черновицкой – 35,9%, Винницкой – 37,8% и Херсонской областях – 39,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за сутки 27 апреля от COVID-19 выздоровело в два раза больше людей, чем заболело. Зафиксировали 9,5 тысяч новых случаев коронавируса.