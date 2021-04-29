Врачи предупредили о новых симптомах COVID-19

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Obozrevatel
Covid
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Пандемия COVID-19

Пациенты с коронавирусом COVID-19 могут больше не испытывать потери обоняния или вкуса, симптоматика болезни значительно изменилась в сравнении с 2020 годом.

Как рассказал главный врач-инфекционист Львовской области Сергей Федоренко в интервью "ТСН", теперь о наличии коронавируса в организме может свидетельствовать высокая температура, диарея и тошнота.

"Иногда люди не могут даже передвигаться по квартире, у них слабость, озноб, температура достигает 40 градусов. Но уже на стационарном обследовании мы обнаруживаем поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией и развитием миокардитов. Бывает и поражение центральной нервной системы и пациент дезориентируется в пространстве и времени", – поделился врач.

Федоренко подчеркнул, что всем известные симптомы – потеря обоняния и вкусовых ощущений – не исключаются, но в последнее время встречаются у больных COVID-19 все реже.

Как сообщал OBOZREVATEL, фармацевты готовят к выпуску экспериментальные таблетки от COVID-19.

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