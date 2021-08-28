Хроника коронавируса на 28 августа: заболели более 700 тысяч человек за сутки

По состоянию на субботу, 28 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 216 млн человек. За минувший день выявили 711 289 новых инфицированных, умерли еще 9 900. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 193 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 190 тыс., Индии – 46 тыс. и Великобритании – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончались от болезни 53 474 пациента, выздоровели – 2 201 433.

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