Хроника коронавируса на 28 августа: заболели более 700 тысяч человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на субботу, 28 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 216 млн человек. За минувший день выявили 711 289 новых инфицированных, умерли еще 9 900. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 193 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 190 тыс., Индии – 46 тыс. и Великобритании – 38 тыс.

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Заболеваемость коронавирусом в мире.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончались от болезни 53 474 пациента, выздоровели – 2 201 433.

  • Министерство здравоохранения Украины утвердило новые карантинные правила в детских садах. Подробнее – читайте в материале.

  • Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре.

Главное за 28 августа:

  • В Министерстве здравоохранения намерены начинать ревакцинацию украинцев от коронавируса спустя год после основного курса.

  • COVID-19 впервые зафиксировали у оленей. Заболели несколько диких белохвостых оленей в американском штате Огайо, сообщает Минсельхоз страны.

  • Американская разведка убеждена, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие. Наиболее правдоподобными считают версии с заражением от животного и инцидент в лаборатории.

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