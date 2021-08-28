В Украине за сутки свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 54 человека
По состоянию на утро субботы, 28 августа, в Украине официально подтверждено 2 282 285 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2 082 заболевших, из них 108 – дети. Госпитализировали 708 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 686 человек (+54 за сутки), выздоровели 2 205 707 (+1025). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 266 случаев;
Винницкая область – 40 случаев;
Волынская область – 21 случай;
Днепропетровская область – 130 случаев;
Донецкая область – 157 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 84 случая;
Ивано-Франковская область – 60 случаев;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 65 случаев;
Львовская область – 189 случаев;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 155 случаев;
Полтавская область – 38 случаев;
Ривненская область – 41 случай;
Сумская область – 47 случаев;
Тернопольская область – 57 случаев;
Харьковская область – 187 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 40 случаев;
Черкасская область – 56 случаев;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции началась последняя фаза испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC. Ее начали вводить волонтерам в городской больнице Кайсери.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.