В Украине за сутки свыше 2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 54 человека

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро субботы, 28 августа, в Украине официально подтверждено 2 282 285 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 2 082 заболевших, из них 108 – дети. Госпитализировали 708 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 686 человек (+54 за сутки), выздоровели 2 205 707 (+1025). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 266 случаев;

  • Винницкая область – 40 случаев;

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  • Волынская область – 21 случай;

  • Днепропетровская область – 130 случаев;

  • Донецкая область – 157 случаев;

  • Житомирская область – 41 случай;

  • Закарпатская область – 11 случаев;

  • Запорожская область – 84 случая;

  • Ивано-Франковская область – 60 случаев;

  • Киевская область – 68 случаев;

  • Кировоградская область – 22 случая;

  • Луганская область – 65 случаев;

  • Львовская область – 189 случаев;

  • Николаевская область – 39 случаев;

  • Одесская область – 155 случаев;

  • Полтавская область – 38 случаев;

  • Ривненская область – 41 случай;

  • Сумская область – 47 случаев;

  • Тернопольская область – 57 случаев;

  • Харьковская область – 187 случаев;

  • Херсонская область – 63 случая;

  • Хмельницкая область – 40 случаев;

  • Черкасская область – 56 случаев;

  • Черновицкая область – 121 случай;

  • Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 2082 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции началась последняя фаза испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC. Ее начали вводить волонтерам в городской больнице Кайсери.

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