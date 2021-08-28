В Турции началась последняя фаза испытания вакцины TURKOVAC: все, что известно о препарате

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Турции началась последняя фаза испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC. Ее начали вводить волонтерам в городской больнице Кайсери.

Более 600 добровольцев уже записались на вакцинацию с помощью электронной системы. Ожидается, что их количество значительно увеличится. Препарат разработал Университет Эрджиес и Министерство здравоохранения, сообщает местное издание Hurriyet.

Третья фаза исследования будет проведена полностью в соответствии с действующими мировыми стандартами. Ученые проведут сравнение эффективности турецкой вакцины с вакциной Sinovac. Предполагается, что препарат может быть готов к использованию к концу 2021 года.

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Власти призвали людей не переживать по поводу качества препарата и заверили, что в проведенном исследовании можно будет не сомневаться. В Турции подчеркнули, что все граждане должны вакцинироваться, чтобы защититься от заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции введут ограничения для невакцинированных от коронавируса. У людей будут требовать регулярно предоставлять ПЦР-тесты на COVID-19.

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