В Турции введут ограничения для невакцинированных от COVID-19
В Турции введут ограничения для невакцинированных от коронавируса. У людей будут требовать регулярно предоставлять ПЦР-тесты на COVID-19.
Так, с началом очного обучения в школах учителя и другие сотрудники, не сделавшие прививку, должны проходить тестирование не реже, чем два раза в неделю. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.
Предоставлять результаты тестов на коронавирус будут также требовать у непривитых студентов и сотрудников университетов. Кроме того, без негативного ПЦР-теста в Турции нельзя будет путешествовать на самолетах, ездить в междугородних автобусах, ходить на концерты, в театры и кинотеатры.
Эрдоган добавил, что вакцинация от коронавируса в Турции является добровольной, а необходимости делать ее обязательной нет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле приняли решение прививать третьей дозой вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса людей в возрасте от 40 лет. Бустерная вакцинация, как ожидается, поможет удержать распространение штамма Дельта.
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