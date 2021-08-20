В Израиле начали прививать третьей дозой Pfizer людей от 40 лет

В Израиле в четверг, 19 августа, приняли решение прививать третьей дозой вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса людей в возрасте от 40 лет. Бустерная вакцинация, как ожидается, поможет удержать распространение штамма Дельта.

Об этом сообщил министр здравоохранения, передает Reuters. Отмечается, что в июле Израиль первым в мире начал вакцинировать бустерными дозами людей от 60 лет, затем возраст снизили до 50, а также предложили ревакцинацию медицинским работникам.

В Минздраве объяснили это тем, что иммунитет у людей снизился, а также сослались на высокую инфекционность варианта Дельта. За это время более миллиона граждан Израиля получили третью прививку от коронавируса. Всего в стране проживает 9,3 млн человек.

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Консультативная группа Минздрава отметила, что третью дозу вакцины можно будет вводить только тем людям, у которых вторая прививка была сделана не менее пяти месяцев назад. Также третью дозу порекомендовали делать беременным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль в течение последней недели ударными темпами догнал Британию, Испанию, Францию и США по количеству новых зараженных коронавирусом на миллион жителей. Речь идет почти о 600 случаях на 1 млн населения.