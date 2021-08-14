В Израиле резко возросла заболеваемость COVID-19: страна догнала Британию, Испанию и США

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
6,2 т.
В Израиле резко возросла заболеваемость COVID-19: страна догнала Британию, Испанию и США

Израиль в течение последней недели ударными темпами догнал Британию, Испанию, Францию и США по количеству новых зараженных коронавирусом на миллион жителей. Речь идет почти о 600 случаях на 1 млн населения.

На неутешительную статистику в Facebook обратил внимание Александр Кононенко, начальник отдела градостроительства и архитектуры в Носовского горсовета (Черниговщина). Об этом свидетельствуют и статистические данные, которые публикует научное интернет-издание Our World in Data.

Правда, согласно графикам, рост заболеваемости в Израиле наблюдается уже примерно месяц – с 13 июля.

Заболеваемость COVID-19 в Израиле начала расти со середины июля
Видео дня

С тех пор из 69,23 заражений на миллион жителей это количество возросло до показателя более чем 250 в начале августа и 596,96 на сегодня.

Рост случаев COVID-19 на 1 млн населения в Израиле и других странах

По информации на сайте Worldometers, за минувшие сутки в стране подтвердили 3689 новых заражений и семь смертей в результате болезни. В то же время выздороветь удалось 2956 лицам.

Рост случаев COVID-19 на 1 млн населения в Израиле в августе 2021 года

Сейчас Израиль находится на 34 месте в мире по количеству всех случаев COVID-19. Там с начала пандемии подтвердили 929 274 заражения, из которых 877 933 больных вылечились, а 6611 умерли.

Израиль по количеству всех случаев COVID-19 занимает 34 место в мире

В стране с 8,5 млн населения первую прививку против коронавируса получили 5,8 млн человек (67,41%), а полностью вакцинированы 5,4 млн (62,50%).

в Израиле выявили более 3,6 новых случаев коронавируса в сутки
Данные по вакцинации в Израиле
Коронавирус в Израиле

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ИзраильКоронавирусболезнькоронавирус