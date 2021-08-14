В Израиле резко возросла заболеваемость COVID-19: страна догнала Британию, Испанию и США
Израиль в течение последней недели ударными темпами догнал Британию, Испанию, Францию и США по количеству новых зараженных коронавирусом на миллион жителей. Речь идет почти о 600 случаях на 1 млн населения.
На неутешительную статистику в Facebook обратил внимание Александр Кононенко, начальник отдела градостроительства и архитектуры в Носовского горсовета (Черниговщина). Об этом свидетельствуют и статистические данные, которые публикует научное интернет-издание Our World in Data.
Правда, согласно графикам, рост заболеваемости в Израиле наблюдается уже примерно месяц – с 13 июля.
С тех пор из 69,23 заражений на миллион жителей это количество возросло до показателя более чем 250 в начале августа и 596,96 на сегодня.
По информации на сайте Worldometers, за минувшие сутки в стране подтвердили 3689 новых заражений и семь смертей в результате болезни. В то же время выздороветь удалось 2956 лицам.
Сейчас Израиль находится на 34 месте в мире по количеству всех случаев COVID-19. Там с начала пандемии подтвердили 929 274 заражения, из которых 877 933 больных вылечились, а 6611 умерли.
В стране с 8,5 млн населения первую прививку против коронавируса получили 5,8 млн человек (67,41%), а полностью вакцинированы 5,4 млн (62,50%).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Израиле пожилых людей призывали делать третью прививку против коронавируса, иначе они окажутся в опасности. В правительстве также предостерегли лиц старше 60 лет избегать массовых скоплений людей, а с родными встречаться только на улицах и в средствах защиты.
Из-за распространения COVID-19 с 11 августа в стране усилили карантин, введя требование о так называемом зеленом стандарте и не только.
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