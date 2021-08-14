В Израиле резко возросла заболеваемость COVID-19: страна догнала Британию, Испанию и США

Израиль в течение последней недели ударными темпами догнал Британию, Испанию, Францию и США по количеству новых зараженных коронавирусом на миллион жителей. Речь идет почти о 600 случаях на 1 млн населения.

На неутешительную статистику в Facebook обратил внимание Александр Кононенко, начальник отдела градостроительства и архитектуры в Носовского горсовета (Черниговщина). Об этом свидетельствуют и статистические данные, которые публикует научное интернет-издание Our World in Data.

Правда, согласно графикам, рост заболеваемости в Израиле наблюдается уже примерно месяц – с 13 июля.

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С тех пор из 69,23 заражений на миллион жителей это количество возросло до показателя более чем 250 в начале августа и 596,96 на сегодня.

По информации на сайте Worldometers, за минувшие сутки в стране подтвердили 3689 новых заражений и семь смертей в результате болезни. В то же время выздороветь удалось 2956 лицам.

Сейчас Израиль находится на 34 месте в мире по количеству всех случаев COVID-19. Там с начала пандемии подтвердили 929 274 заражения, из которых 877 933 больных вылечились, а 6611 умерли.

В стране с 8,5 млн населения первую прививку против коронавируса получили 5,8 млн человек (67,41%), а полностью вакцинированы 5,4 млн (62,50%).

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