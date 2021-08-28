Штамм Дельта увеличивает риск госпитализации в два раза: результаты исследования

Ученые в Британии сообщили, что люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, в два раза чаще подвержены риску госпитализации из-за болезни. Поэтому медики призвали вакцинироваться от коронавируса.

Об этом говорят данные более чем 43 тысяч случаев COVID-19, зарегистрированных в Англии в период с 29 марта по 23 мая 2021 года, передает le Figaro

"Наш анализ показывает, если бы у нас не было вакцинации, эпидемия из-за варианта Дельта создала бы большее бремя для системы здравоохранения, чем если бы она была вызвана вариантом Альфа", – рассказала соавтор исследования Энн Пресанис.

Доля случаев, связанных с Альфа-штаммом (подтвержденным секвенированием), составила в среднем 80% за весь период (99,8% в первую неделю, снизившись до 34,8% в последнюю), а 20% были связаны с дельта-вариантом.

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Три четверти из них (74%) не были вакцинированы, а четверть (24%) получили только разовую дозу, при этом полностью вакцинированные люди составляют лишь 1,8% инфекций. 2,3% Дельта-положительные случаи были госпитализированы в течение двух недель после положительного результата теста, по сравнению с 2,2% случаев Альфа-варианта.

При этом пациенты, пораженные штаммом Дельта, были заметно моложе, со средним возрастом 29 лет по сравнению с 31 годом для варианта Альфа.

"Результаты этого исследования говорят нам прежде всего о риске госпитализации для тех, кто не вакцинирован или частично вакцинирован", – отметила Пресанис.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области от Дельта-штамма умер 38-летний мужчина. У него не было прививки от коронавируса.