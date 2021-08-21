На Львовщине от штамма Дельта умер невакцинированный мужчина

В Стрыйском районе Львовской области от Дельта-штамма умер 38-летний мужчина. У него не было прививки от коронавируса.

Как сообщила в Facebook главная эпидемиолог Львовщины Наталья Иванченко, за пределы области умерший не выезжал. В больницу он попал в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Иванченко отметила, что пациент был подключен к аппарату ИВЛ, медики боролись за его жизнь 8 дней. Однако ситуацию осложняла сопутствующая патология – мужчина болел сахарным диабетом, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации. Спасти его не удалось.

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Эпидемиолог отметила, что наличие штамма Дельта у пациента подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"Напоминаю, Центры вакцинации работают ежедневно без выходных. Не стоит испытывать судьбу!" – подчеркнула она.

Напомним, ранее сразу 10 случаев заражения штаммом коронавируса Дельта обнаружили в Черниговской области. Это подтвердила референс-лаборатория Киева.

"Сейчас ситуация под контролем. Однако это очередное напоминание о том, что расслабляться рано. Очень рано", – отметили в облгосадминистрации.

А в конце июля шесть новых случаев заражения штаммом Дельта коронавируса COVID-19 обнаружили в Ужгороде. Большинство инфицированных накануне вернулись с территории Российской Федерации. Это молодые люди, от 18 до 35 лет, хотя был среди них и пожилой человек.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко считает, что вскоре Дельта-штамм коронавируса вытеснит остальные мутации и начнет доминировать в Украине. Ситуация может настолько ухудшится, что в реанимациях будет не хватать мест, кислорода и специального оборудования. Эффективно остановить вирус сможет только локдаун, который наверняка будет введен.

Осенью в стране ожидают новую волну заболевания. Количество новых больных в Украине COVID-19 с каждым днем возрастает. В Минздраве напомнили, что вакцинация является единственным способом уберечься от тяжелых последствий коронавирусной болезни.

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