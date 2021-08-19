Кравченко: больных штаммом Дельта лечить сложнее, осенью и зимою Украину ждут новые локдауны

Вскоре Дельта-штамм коронавируса вытеснит остальные мутации и начнет доминировать в Украине. Риск тяжелого течения болезни для невакцинированных граждан увеличится в разы. Ситуация может настолько ухудшится, что в реанимациях будет не хватать мест, кислорода и специального оборудования.

Вирус будет распространяться по ряду причин. Эффективно остановить его сможет только локдаун, который наверняка будут введен. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог Сергей Кравченко. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Традиционная диагностика COVID-19 усложнилась. Ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие чувства вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно. Диагностика осложняется еще и тем, что есть дополнительный симптом – риниты. Поэтому коронавирус можно перепутать с другими острыми респираторными болезнями – грипп, парагрипп, аденовирус, ОРВИ и тому подобное. Это затрудняет проведение дифференциальной диагностики.

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Для инфекционных болезней границ нет. Поэтому попадание штамма Дельта на территорию Украины было только вопросом времени.

В течение квартала штамм Дельта вытеснит другие штаммы и будет доминировать. Потому что он более агрессивен, он поражает более молодых людей, детей. Значительно сократился инкубационный период – с 14 до 3 суток. Значительно увеличилось базовое репродуктивное число, то есть заразность.

Поэтому осенью штамм Дельта будет доминировать не только в Европе и в Азии, но и в Украине.

Штамм Дельта принес нам неприятный сюрприз в виде снижения эпидемиологической эффективности вакцин. В настоящее время вакцины защищают пациентов от тяжелого течения болезни, от госпитализации, от летального исхода. Но вакцинированные пациенты могут болеть коронавирусной болезнью, вызванной штаммом Дельта.

Если вакцинированные болеют даже в легкой форме, они участвуют в эпидемиологическом процессе, в распространении инфекции. Они могут заражать других граждан.

Поэтому даже привитым нужно дополнительно соблюдать противоэпидемические мероприятия – использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей.

Сейчас всех вакцин, которые используются в мире от коронавируса, насчитывается 17. Они до сих пор сохраняют свою специфичность и защищают пациентов от тяжелой формы болезни, госпитализации и смерти. Так же и вакцины, которые используются в Украине.

Чем прививаться? Доступными вакцинами. В моей семье прививались всеми доступными в Украине вакцинами, но советы давал я, поскольку являюсь медицинским работником. Всем гражданам я рекомендую обратиться к своему семейному врачу и определиться с ним, какая вакцина более показана.

По поводу готовности наших клинических баз – здесь есть проблемы. В частности, с имеющимися койками, которые обеспечены доступом к кислородному концентратору или к кислородной магистрали. Оказалось, что таких коек у нас 40 тысяч.

Проблема заключается в том, что штамм Дельта стало сложнее лечить. Ранее для лечения пациентов с коронавирусом была потребность в подаче кислородной смеси со скоростью 10 литров в минуту. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 литров в минуту. Кислородные концентраторы, которые использовались у нас в прошлом году, давали именно такой поток кислородной смеси. Сейчас их мощности может не хватить. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 литров в минуту.

Нужны кислородные концентраторы или кислородная магистраль, которая обеспечивает именно такой поток кислородной смеси. Есть ли у нас такие возможности? В настоящее время МОЗ ответа не дал.

Это значительно усложняет работу врачей-клиницистов. На это нужно обратить внимание органам государственной власти.

Исследование, которое у нас анонсировали, о том, что якобы 40% украинских граждан уже имеют антитела к коронавирусу, не выдерживает никакой критики. Никто не знает, каким образом проводилось это исследование, насколько оно репрезентативно.

Что касается пациентов, которые являются иммунными и имеют соответствующий иммунитет за счет того, что они переболели или вакцинировались, то, к сожалению, их недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Учитывая, что эпидемиологическая эффективность вакцины значительно снизилась, эпидемиологический хвост будет тянуться довольно долго. То есть люди будут продолжать болеть, даже если у нас будет провакцинировано 100% населения.

Почему они будут болеть? До 5% населения у нас исповедуют антивакцинальные настроения, то есть не будут вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. 2% населения имеют противопоказания к вакцинации. Плюс определенный процент вакцинированных также будет болеть.

При изменении погодных условий наступит благоприятный период для распространения вируса. В результате будет рост заболеваемости и смертности.

Единственным инструментом сдерживания инфекции является введение жестких ограничительных мер. Я думаю, что в осенне-зимний период будут жесткие карантины, Дельта-локдауны.