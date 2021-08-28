Коронавирус не был разработан как биологическое оружие – разведка США
Американская разведка убеждена, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие. Наиболее правдоподобными считают версии с заражением от животного и инцидент в лаборатории.
Об этом говорится в рассекреченной части доклада, опубликованной на сайте офиса директора Национальной разведки. В то же время в нем отмечается, что у разведывательного сообщества нет единого мнения о происхождении вируса.
Несмотря на разные позиции, в большинстве ведомств не считают, что COVID-19 создавался в качестве биологического оружия.
"Правдоподобными являются две гипотезы: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории", – сказано в докладе.
Также в разведке уверены, что китайские власти не знали о коронавируса до вспышки пандемии. В то же время там отметили, что узнать точно о происхождении вируса можно только при сотрудничестве с китайскими властями.
Напомним, что секретный доклад был представлен президенту США Джо Байдену несколько дней назад.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Китая в ООН попросил Всемирную организацию здравоохранения проверить американские лаборатории в Форт-Детрике и университетах Северной Каролины. Он предполагает, что источник пандемии мог быть там.
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