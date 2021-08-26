Китай просит ВОЗ расследовать деятельность американских лабораторий из-за возможного распространения COVID-19

Постоянный представитель Китая в Офисе ООН в Женеве Чэнь Сюй послал запрос во Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ) с требованием проверить в рамках расследования источника пандемии COVID-19 работу лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина. Это первый случай, когда Китай официально обратился к ВОЗ по дипломатическим каналам с просьбой провести расследование деятельности этих американских учреждений.

Об этом сообщило издание Global Times. Отмечается, что постпред Китая в ООН подчеркнул – распространение коронавируса в человеческой популяции в результате утечки из Уханьского института вирусологии крайне маловероятно.

"Но если некоторые считают, что эта версия остается открытой, то такие лаборатории, как Форт Детрик и лаборатория UNC, должны стать объектами прозрачного расследования," – сказал Чен.

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Форт Детрик является центром биологических исследований военных США, основным объектом которого является Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID). Издание отмечает, что USAMRIID работал с командой Ральфа Барика из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC). А опубликованные результаты их исследований показывают, что уже в 2003 году эти структуры имели передовые возможности для синтеза и модификации коронавирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром.

В то же время гендиректор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что США спонсировали и провели гораздо больше исследований коронавирусов, чем любая другая страна. В частности, по данным китайской стороны, команда Барика с UNC лидирует в мире в этой области и уже имеет передовые возможности синтеза и модификации коронавируса. Поэтому тщательное исследование работы его лаборатории поможет выяснить, привели или могли бы привести такие исследования к появлению SARS-CoV-2.

И если США настаивают на теории утечки коронавируса из лабораторий, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт Детрик и UNC, подчеркнул Фу Цун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае. Американская разведка получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Эта информация якобы подтверждает теорию об искусственном происхождении COVID-19.