В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna, в партии которого нашли примеси

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
1 минута
1,4 т.
В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna, в партии которого нашли примеси

В Японии два человека умерло после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где были обнаружены посторонние вещества.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Министерство здравоохранения, передает Reuters.

Новость обновляется...

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусЛечение коронавируса в Украине