В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna, в партии которого нашли примеси

В Японии два человека умерло после вакцинации препаратом Spikevax от компании Moderna. Вакцина была среди многих партий, где были обнаружены посторонние вещества.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Министерство здравоохранения, передает Reuters.

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