В Японии временно отказались от вакцины Moderna: названа причина

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Японии временно отказались от вакцины Moderna: названа причина

В Японии решили приостановить использование вакцины Moderna против коронавируса. В некоторых дозах обнаружили посторонние вещества.

Об этом пишет агентство Kyodo. Соответствующее решение приняла компания Takeda Pharmaceutical Co., которая отвечает за продажу и распространение препарата.

В Министерстве здравоохранения заявили, что данные о посторонних веществах им начали поступать из разных центров вакцинации.

В качестве меры предосторожности решено перестать использовать 1,63 млн доз. Обнаруженные вещества намерены изучить.

В свою очередь американская компания-производитель пообещала начать расследование данного случая.

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Агентство отмечает, что это случилось на фоне вспышки заболеваемости в стране после проведения Олимпийских игр в Токио. Власти намерены расширить действие режима чрезвычайного положения еще на восемь префектур.

За последние сутки в Японии зафиксировали 22 тысячи новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в стране заразились более 1,3 млн человек, из которых 1,1 млн выздоровели и 15,6 тысяч скончались.

Статистика заболеваемости в Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские ученые начали клинические испытания нового лекарства в виде таблеток для борьбы с COVID-19.

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