В Украине заканчивается партия вакцины Moderna: кто сможет получить прививки

В Украине по состоянию на 26 августа практически не осталось вакцины Spikevax против коронавируса (COVID-19) производства компании Moderna. Осталось только на местах в регионах для введения второй дозы.

Об этом для "Лиги" сообщили в Министерстве здравоохранения. Всего в Национальном складе Украины находится 805 652 дозы препарата.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве.

В сентябре новых поставок Moderna не будет. Ведь ранее 2 млн дозы вакцины прибыли в нашу страну в рамках программы COVAX, а не через государственные закупки.

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Кроме того, на складах остаются вакцины других производителей:

CoronaVac – 2 700 560 доз на региональных и местных складах – 3 808 082.

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 37 440 доз на региональных и местных складах – 523 798.

AstraZeneca – национальный склад – 1 807 980 доз, на региональных и местных складах – 1 380 568.

По состоянию на 24 августа в стране находилось больше 11 млн вакцин разных производителей. В Минздраве добавили, что в Украину в сентябре должны поставить около 6,5 млн доз, а до конца года 47 млн. Из них 39 млн доз закуплены за деньги из госбюджета, 8 млн в рамках COVAX.

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