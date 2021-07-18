В Украину доставили более 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Фото и видео
В воскресенье, 18 июля, Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. Американское правительство передал препарат через глобальный фонд COVAX.
Об этом сообщили в пресс-службе Unicef. Вакцину доставили в Украину самолетом, борт приземлился в аэропорту "Борисполь".
2 000 040 доз Moderna в нашу страну привез Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Вакцину передадут мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов кампании иммунизации.
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