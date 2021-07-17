Украина получила партию AstraZeneca от Румынии. Фото

София Закревская
София Закревская
Covid
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Украина получила партию AstraZeneca от Румынии. Фото

В пятницу, 16 июля, Украина получила от Румынии 100 800 доз вакцины от коронавируса от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат нашей стране передали как гуманитарную помощь.

Передача происходила на КПП "Сирет – Порубное". Об этом стало известно из сообщения на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Румыния передала Украине вакцину AstraZeneca.

При транспортировке партии вакцин соблюдался необходимый температурный режим. Полученные от Румынии дозы было решено доставить на центральный склад в Киеве. Уже там дозы AstraZeneca распределят и привезут во все области Украины.

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Вакцину передали 16 июля.
Дозы распределят по регионам Украины.

Отметим, что по состоянию на утро 16 июля в Украине от коронавируса вакцинировали 2 539 636 человек. Из них иммунизацию AstraZeneca прошли 360 988 украинцев, а индийским препаратом CoviShield – 487 187. Напомним, что последний также был разработан компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским институтом.

Вакцинация в Украине.

Добавим, что ранее появилась информация о том, что вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Кроме того, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США.

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